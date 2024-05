Le groupe nord-coréen Lazarus utilise un faux profil pour ses attaques de phishing

Photo : KBS News

Le groupe de hackers Lazarus, en lien avec le Bureau général de reconnaissance nord-coréen, semble mener ses activités en se faisant passer pour un investisseur chinois dans les actifs numériques.Selon Radio Free Asia, qui a publié hier l’information, la société de sécurité blockchain, SlowMist, a lancé cet avertissement sur son compte X (ex-Twitter). La radio, financée par le Congrès américain, a précisé que le groupe avait créé une figure fantôme, appelé Nevil Bolson, en se servant des photos et des carrières de la société chinoise de gestion d’actifs et de capital-risque blockchain, Fenbushi Capital, et de son partenaire, Remington Ong.Et les pirates auraient utilisé une fausse page LinkedIn pour se rapprocher de leurs victimes et pour leur dérober par la suite différentes informations personnelles.Pour rappel, le comité du Conseil de sécurité de l’Onu, chargé de surveiller l’application des sanctions contre la Corée du Nord, a rendu public le 20 mars un rapport dans lequel il y a indiqué que les pirates informatiques, soutenus par le régime communiste, auraient volé près 3 milliards de dollars de cryptomonnaies entre 2017 et 2023.