Journée des travailleurs : Yoon promet de protéger la valeur du travail

Photo : YONHAP News

Le président de la République s'est engagé à « protéger la précieuse valeur du travail », dans un message publié, aujourd'hui, sur Facebook à l'occasion de la Journée des travailleurs. Yoon Suk Yeol a promis que son gouvernement et lui-même s'efforceront de rendre plus sûrs et plus équitables les lieux d'activité de leurs concitoyens et veilleront à ce que ces derniers puissent trouver un sens à leur vie grâce au travail.Le chef de l’Etat a affirmé que le labeur est à la fois le garant de la liberté individuelle et du bonheur familial, et le moteur du développement de l'économie et de la société.Yoon a également ajouté que la croissance spectaculaire qu'a connue la Corée du Sud a été possible grâce aux efforts de ses travailleurs. Il a conclu son message en remerciant ces derniers et en leur souhaitant du courage.