Coûts de la défense : Trump fait pression sur Séoul en suggérant le retrait des troupes américaines

Photo : YONHAP News

L’ancien président américain Donald Trump a suggéré que, si la Corée du Sud ne payait pas plus pour le stationnement des forces américaines dans son pays, les Etats-Unis pourraient retirer leurs troupes. C’est ce qu’a rapporté, mardi, le magazine américain Times.Rappelons que Séoul et Washington ont lancé, la semaine dernière, une nouvelle série de négociations sur le partage des coûts de la défense liés aux 28 500 soldats présents au pays du Matin clair.Trump a déclaré que 40 000 soldats américains se trouvaient dans une position dangereuse, et que cela n’avait aucun sens de protéger quelqu’un d’autre. Avant d’ajouter qu’il parlait d’un pays très riche. En 2019, le chef de l'Etat de l'époque avait même demandé à Séoul d’apporter 5 milliards de dollars pour le maintien des militaires américains, soit six fois plus que la somme fixée l’année précédente. Cette demande avait empêché les deux pays d’aboutir à un accord. Par conséquent, les négociations avaient été achevées sous la présidence de Joe Biden.