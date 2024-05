Journée des travailleurs : les partis politiques s’expriment

Photo : KBS News

A l'occasion de la Journée des travailleurs, les principaux partis politiques se sont exprimés et ont annoncé leurs engagements en faveur de ces premiers.Dans un communiqué publié aujourd'hui, le porte-parole en chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, a d'abord remercié tous les travailleurs qui ont contribué à faire de la Corée du Sud le pays qu'elle est aujourd'hui. Jung Hee-yong a ensuite promis que son parti s'efforcera de créer une société où le travail est respecté à sa juste valeur.Il a également rappelé que, dès son entrée en fonction, le gouvernement de Yoon Suk Yeol avait inclus le travail dans ses trois domaines de réformes prioritaires. Selon lui, l'exécutif n'a pas ménagé ses efforts pour mettre en œuvre des politiques en sa faveur et pour ouvrir un nouveau chapitre dans les relations patronales-syndicales.Jung a souligné que pour construire une société où la valeur du travail est importante, il faut empêcher des groupes spécifiques de s'accaparer des intérêts. Et d'ajouter que son parti mobilisera tous les moyens pour protéger les travailleurs vulnérables et pour élaborer des politiques efficaces en matière de travail.Du côté du Minjoo, la première formation de l'opposition, sa porte-parole, Hwang Jung-a, a affirmé la volonté de son parti d'œuvrer en faveur des droits des travailleurs. Dans ce cadre, elle a annoncé que le Minjoo soutiendra la semaine de quatre ou cinq jours et l'interdiction formelle du « système de rémunération globale », qui permet aux entreprises de verser des salaires fixes y compris pour les heures supplémentaires et le travail de nuit et de jours fériés.Hwang a par ailleurs critiqué le gouvernement qui, selon elle, entrave les droits des travailleurs et réprime les syndicats. Elle a ensuite appelé le pouvoir à mettre fin à sa politique antisyndicale afin de faire de la Corée du Sud une société où la sueur versée par les travailleurs est valorisée.