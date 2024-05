Exportations : hausse de 13,8 % en avril

Photo : KBS News

Les exportations ont progressé de 13,8 % en avril, en rythme annuel, pour s’élever à 56,26 milliards de dollars. Il s’agit d’une hausse pour le septième mois consécutif.Selon les chiffres publiés aujourd’hui par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, 13 principaux produits sur 15 ont vu leurs ventes croître à l’étranger. C’est notamment le cas des marchandises des technologies. Le montant des expéditions de ces dernières a augmenté de 46,6 %, marquant la plus forte hausse de l’année. En effet, les exportations de semi-conducteurs et de véhicules ont atteint respectivement 9,96 et 6,79 milliards de dollars.Par pays, les ventes vers les Etats-Unis ont bondi de 24,3 % à 11,4 milliards de dollars, battant le dernier record. Celles vers la Chine se sont établies à 10,5 milliards de dollars.Les importations, quant à elles, se sont élevées à 54,73 milliards de dollars. C’est la première hausse depuis février 2023.La Corée du Sud a affiché un excédent commercial de 1,53 milliard de dollars en avril. D’après le ministère, l’excédent cumulé entre janvier et avril a atteint 10,6 milliards de dollars, dépassant 10,3 milliards de déficit observé l’an dernier.