VOA : un navire a disparu pendant 28 heures près de la Corée du Nord

Photo : KBS News

Un navire palaosien aurait fait escale, lundi dernier, dans un port nord-coréen. C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, la Voix de l’Amérique (VOA).A en croire à la radio, C Sea Nine, un navire de 2 800 tonnes, avait quitté, le 26 avril, la zone maritime taïwanaise. Il se trouvait, le 29 avril, vers 13h, à environ 24 km du cap Jangsan, dans la province de Hwanghae du Sud. Puis, il a disparu sur la carte pendant 28 heures. Il est réapparu le lendemain, vers 17h. Il aurait éteint son système d'identification automatique, qui permet d’échanger des données sur sa localisation, pour rester dans un port nord-coréen.La VOA doute que C Sea Nine ait violé les sanctions onusiennes contre le pays communiste. L’Organisation maritime internationale (OMI) oblige les navires dans les zones maritimes internationales à laisser le système d’identification automatique fonctionner durant la navigation.