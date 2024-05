L’inflation repasse sous les 3 % en avril

Photo : YONHAP News

C’est une bonne nouvelle pour les consommateurs. L'inflation est retombée sous la barre des 3 % le mois dernier.A en croire les données publiées, aujourd’hui, par l’Institut national des statistiques (Kostat), les prix à la consommation ont ralenti à 2,9 % sur un an, après une hausse de 3,1 % en février et en mars, contre 2,8 % en janvier. Leur indice s’est ainsi établi à 113,99 en avril.Les cours des produits agricoles, halieutiques et d’élevage ont poursuivi leur envolée (+10,6 %). Les fruits en particulier coûtaient toujours très cher, bien que leurs prix aient légèrement reculé, avec 38,2 % de progression. Les chiffres ont été de 40,6 et 40,3 % respectivement en février et en mars.Le responsable concerné du Kostat a reconfirmé que les produits agricoles continuaient à tirer l’inflation d’ensemble. Néanmoins, il se voulait rassurant. Selon lui, l’accalmie sur les coûts des fruits et des légumes commence à se confirmer. Explications à cela : l’amélioration des conditions météorologiques et l’augmentation de leurs importations.S’agissant des prix des produits pétroliers et des services, ils ont respectivement grimpé de 1,3 et de 2,2 % sur douze mois.De son côté, l'inflation sous-jacente, c’est-à-dire hors énergie et alimentation, a bondi de 2,3 % en glissement annuel.