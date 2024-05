38 North analyse les démonstrations de force nord-coréennes de l’année

Photo : YONHAP News

Les tirs de missiles et les activités les concernant que la Corée du Nord a annoncé avoir effectués entre janvier et avril derniers ont tous un rapport avec un système de frappes sur les « zones de guerre ». Et ils visent aussi à menacer le sud de la péninsule. C’est du moins ce qu’a analysé, hier, 38 North.Ces « zones de guerre » signifient celles des opérations où des missions sont menées en vue d’atteindre les objectifs stratégiques militaires, ou encore celles où les conflits se poursuivent.Le site spécialisé sur le pays communiste a alors évoqué notamment le lancement de l’engin balistique de type « Hwasongpo-16 » de portée intermédiaire en avril, le test du système d’armement nucléaire sous-marin « Haeil-5-23 » en janvier ou encore les essais de missiles balistique de courte portée « KN-25 » en mars et en avril.Selon cette organisation, sise aux Etats-Unis, pendant les quatre premiers mois de l’année, le Nord a multiplié ses démonstrations de force et réorienté sa politique sud-coréenne pour renoncer à sa coopération avec Séoul. Et cela vise à mettre en évidence la vulnérabilité du Sud à l’égard de ces armes et à diviser la Corée du Sud et les USA.