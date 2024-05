La Banque de Corée semble maintenir son taux dans le sillage de la nouvelle décision de la Fed

Photo : YONHAP News

La Réserve fédérale américaine (Fed) a une nouvelle fois décidé de maintenir sa fourchette de taux directeurs entre 5,25 et 5,5 %. Et ce, pour la sixième fois consécutive.Après la réunion du comité de politique monétaire, le patron de l’institution a également donné un signal d'austérité pour les prochains mois. En effet, Jerome Powell a affirmé qu’il faudrait plus de temps que prévu avant d’avoir confiance en la baisse de l’inflation. Autrement dit, les taux resteront élevés encore plus longtemps.Après cette annonce, les regards se tournent vers la Banque de Corée (BOK), qui doit elle aussi décider de geler ou d’abaisser son taux de référence. Elle doit prendre sa décision le 23 mai.De l’avis des observateurs, il sera difficile pour elle de commencer à le diminuer. En cause, l’inflation reste toujours élevée, même si elle est repassée en dessous des 3 % en avril. A cela s’ajoutent la faiblesse du won sud-coréen face au dollar américain et l’écart important des taux d’intérêt entre le pays du Matin clair et les Etats-Unis.Le mois dernier, le gouverneur de la BOK, Rhee Chang-yong, avait déjà écarté la possibilité d’une baisse au second semestre de l’année, si l’inflation n’était pas sur la bonne trajectoire pour rejoindre progressivement son objectif d’une moyenne mensuelle de 2,3 %. Il semble donc certain que ce mois-ci encore, l’institution laissera son taux inchangé, et ce pour la 11e réunion consécutive.