Séoul et Washington promettent leur coopération en matière de gestion des situations d’urgence

Photo : KBS News

Séoul veut pouvoir faire face à n'importe quelle catastrophe. A cet effet, il a conclu, hier, à Washington, un protocole d’accord de coopération avec la FEMA, l’Agence américaine des situations d'urgence. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, le ministère sud-coréen de l’Intérieur.En vertu de ce pacte, les deux pays mèneront, sur les cinq prochaines années, des recherches conjointes en sciences et technologies, et partageront les politiques en matière de crise climatique et de désastres potentiels. Ils prévoient aussi les échanges du personnel qualifié pour la gestion des situations d’urgence.Les deux alliés s’étaient mis d’accord pour signer ce traité, lorsque le ministre sud-coréen de l’Intérieur, Lee Sang-min, avait visité le siège de l’organisme américain, en novembre dernier.