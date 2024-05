Météo : un début de week-end sous le soleil mais un dimanche morose

Photo : YONHAP News

En ce premier vendredi du mois de mai, il fait très beau sur tout le territoire sud-coréen. Cette tendance se poursuivra d’ailleurs demain, journée pour laquelle Météo-Corée n’a prévu aucun nuage à l’horizon. Cependant, ce ne sera pas le cas de dimanche : il est annoncé qu’il pleuvra dans tout le pays, et ce, toute la journée.Sur le chemin du travail aujourd’hui, il fait doux puisque la minimale est de 9°C à Chuncheon, Andong, Jeonju et Ulsan et la maximale est de 15°C à Gangneung. Il fait 13°C à Séoul ainsi que sur l’île méridionale de Jeju, et 12°C dans le Jeolla du Sud, et de manière plus générale sur toute la côte sud. Cet après-midi, le mercure grimpera haut dans le nord. En effet, la capitale enregistrera une maximale de 29°C, et il fera entre 27 et 28°C dans les régions intérieures. Il fera un peu plus frais dans le sud, avec des températures avoisinant 24°C à Mokpo, 21°C à Yeosu et 22°C à Busan.Samedi, l’agence météorologique a prévu un temps similaire, avec une légère augmentation des températures matinales. En effet, il fera, au réveil, 17°C à Gangneung, 15°C dans la zone métropolitaine et dans les régions intérieures. Il fera 12°C à Mokpo, et 14°C à Yeosu ainsi qu’à Busan. L’après-midi, le mercure sera sensiblement similaire à la veille.En revanche, le 5 mai, la météo changera complètement. Le beau temps auquel nous nous sommes habitués ces derniers jours ne durera pas, et les hautes températures non plus. En effet, le matin de la Journée des enfants, les prévisions indiquent un mercure comparable à celui de la veille à la même heure, mais il n’en sera pas de même l’après-midi, puisque 22°C sera la maximale, à Gangneung. De manière générale, très peu de variations sont à prévoir puisqu’il fera entre 20 et 22°C sur tout le territoire, dont 20°C à Séoul tout comme à Jeju, et 21°C à Busan. Les familles qui ont prévu des sorties devront tout de même préparer des parapluies.