Le ministre nord-coréen du Commerce extérieur rentre de sa visite en Iran

Photo : YONHAP News

La délégation nord-coréenne, dirigée par son ministre du Commerce extérieur, Yun Jong-ho, est rentrée, hier, de sa visite en Iran. Partie de Pyongyang le 23 avril, elle y avait séjourné près de dix jours. C'est ce qu'a rapporté, ce matin, la KCNA.L’agence de presse officielle du pays communiste n’a donné aucune explication supplémentaire, mais il est possible que les deux parties aient discuté de coopération militaire. Et ce, d’autant plus qu’elles sont soupçonnées de travailler main dans la main dans les domaines des technologies balistique et nucléaire. De l'avis de certains observateurs, comme Pyongyang et Téhéran se sont engagés dans la vente et la fourniture d’armes envers Moscou, cette visite pourrait renforcer les échanges militaires avec ce dernier.Cependant, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a nié tous soupçons en la matière. C’était lors d'un briefing, le 29 avril. Il a affirmé qu'il s'agissait de conjectures biaisées et non fondées. Selon lui, la délégation nord-coréenne participait au 6e salon de l'exportation, inauguré le 27 avril. Elle aurait ensuite tenu des discussions sur le développement du commerce bilatérale dans les secteurs gouvernemental et privé.Dernièrement, le royaume ermite, ayant repris les pourparlers diplomatiques en face-à-face, exprime activement son soutien à l'Iran, l'un de ses alliés traditionnels anti-américains. Et pour preuve. Le média nord-coréen a critiqué, le 30 avril, les récentes sanctions américaines contre Téhéran. Il les a qualifiées d’actions agressives et illégales qui violent sa souveraineté.