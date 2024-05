Washington lance une alerte contre Kimsuky

Photo : YONHAP News

« Kimsuky », une organisation de hackers nord-coréens, envoie des e-mails en se faisant passer pour des journalistes, des universitaires, des experts en Asie de l'Est et d'autres personnes étudiant les politiques nord-coréennes. C’est ce qu’ont annoncé conjointement, hier, le département d'Etat américain, la NSA (National Security Agency) et le FBI (Federal Bureau of Investigation). Ils ont d’ailleurs émis une alerte de cybersécurité.Petit rappel : Kimsuky est un groupe de pirates informatiques, affiliée au Bureau général nord-coréen de reconnaissance. Il avait été ajouté à la liste des sanctions du département du Trésor en décembre 2023. Le département d'Etat a expliqué que cette organisation tentait de pirater des e-mails, des documents et des appareils de fonctionnaires gouvernementaux américains, de membres de think tanks, ou encore de journalistes. Objectif : recueillir des informations relatives à la Corée du Nord, telles que des événements géopolitiques ou des stratégies de politiques étrangères.Un haut responsable du département d'Etat a présenté un exemple inclus dans l'alerte. Selon lui, Kimsuky a envoyé entre 2023 et 2024 des e-mails à des fonctionnaires du gouvernement et membres d’organisations internationales. Et ce, pour les inviter à faire des discours-programmes lors d'événements de think tanks, organisés sous le thème « la politique américaine à l'égard de la Corée du Nord ».Toujours selon ce haut responsable, Washington estime que Pyongyang cherche à obtenir, principalement, des informations nécessaires à la conduite de sa politique étrangère. Il a expliqué que le royaume ermite avait recours au piratage car il s’était beaucoup isolé du monde extérieur ces quatre dernières années, à cause de la pandémie de COVID-19. Avant d’ajouter que, pour recueillir des informations sur d’autres nations, il n'utilisait pas les moyens conventionnels et légaux.