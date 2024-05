Action collective des médecins : des praticiens suspendent les soins une fois par semaine

Photo : YONHAP News

Une partie des professeurs du centre médical Asan de Séoul et de l'hôpital Sainte-Marie de Séoul suspendent, aujourd’hui, les soins. La raison principale : l'accumulation de fatigue due à la surcharge de travail. Ces hôpitaux ont précisé qu'il s'agissait de congés pris individuellement et non de la fermeture officielle des établissements.Ceux du centre médical Asan ont organisé, ce matin, une manifestation devant l'hôpital pour demander l'annulation de l’augmentation du numerus clausus dans les facultés de médecine cette année. Puis, ils ont prévu de tenir un séminaire relatif à cette action collective.Leurs confrères de l'hôpital Sainte-Marie de Séoul, de leur côté, ont décidé de ne pas effectuer de consultations externes ni d’opérations non urgentes. Et ce, tous les vendredis à partir d’aujourd’hui. Selon le comité de crise d'urgence de l'Association des professeurs de cet établissement, cette décision a été prise afin de prévenir l’épuisement des médecins et les accidents médicaux.Certains enseignants d’autres hôpitaux du pays prennent également des congés en signe de protestation contre la politique controversée du gouvernement. Notamment, l'hôpital de l'université de Chungbuk, l'hôpital Sainte-Marie de Daejeon, l'hôpital de l'université Wonkwang et l'hôpital de l'université Chonnam.Les professeurs du CHU de l'université nationale de Séoul, de l'hôpital Severance et des hôpitaux affilés à l’université Korea avaient déjà suspendu les soins, le 30 avril. Mais cela n’avait provoqué que peu de confusion sur le terrain médical. Leurs confrères du Samsung Medical Center de Séoul, quant à eux, avaient décidé que chacun choisirait un jour de congé par semaine en fonction de son travail supplémentaire.