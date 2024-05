Le ministre délégué au Commerce extérieur se rend aux Pays-Bas et en France

Photo : YONHAP News

Le ministre délégué au Commerce extérieur effectue une visite en Europe. Il s’est rendu tout d’abord aux Pays-Bas, puis en France, afin de participer à la réunion du conseil ministériel de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie.Les 1er et 2 mai, Cheong In-kyo était aux Pays-Bas pour discuter des investissements en Corée du Sud d’une entreprise mondiale de biotechnologie verte, cette dernière prévoyant d’établir un de ses locaux de fabrication au pays du Matin clair. Sur place, il a également rencontré les dirigeants de principales entreprises automobiles du futur et aéronautiques.Chung s’est ensuite envolé pour Paris afin de discuter avec des responsables de grandes entreprises françaises telles que NXP, Renault et Airbus à propos, notamment, des investissements en Corée du Sud. Par ailleurs, il a rencontré des entrepreneurs sud-coréens implantés dans l’Hexagone. Ils se sont entretenus à propos des stratégies de marketing de chaque entreprise et des mesures de soutien à l'exportation. Et ce, en vue des JO de Paris 2024.Le gouvernement prévoit, d’ailleurs, d'établir un pavillon coréen intégré en lien avec les Olympiades. Il organisera un soutien au marketing des entreprises liées à la vague culturelle coréenne, ainsi que des consultations sur les exportations liées à la k-pop.