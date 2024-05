IIHS : les véhicules de Hyundai sont les plus sûrs

Photo : KBS News

Dix-huit des modèles de voitures de Hyundai Motor ont obtenu les meilleures notes dans le crash test de l'institut américain des assurances pour la sécurité routière (IIHS). Respectivement, neuf véhicules de Hyundai, sept de Genesis et deux de Kia se sont vu attribués les récompenses les plus prestigieuses, les Top Safety Pick+ et Top Safety Pick.Le groupe sud-coréen devance donc tous ses concurrents, dont Toyota qui a lui reçut huit prix. Parmi ses neuf modèles s’étant vus attribuer le Top Safety Pick+, on retrouve notamment IONIQ 6 de Hyundai, G90 de Genesis et Telluride de Kia.Par ailleurs, le premier constructeur automobile sud-coréen accélère son développement de camions électriques à hydrogène dans le marché nord-américain. Et ce, à l’occasion du démarrage officiel du projet californien « NorCAL ZERO ». Ce dernier consiste à introduire les poids lourds à zéro émission de carbone dans la région de la baie de San Francisco et la vallée centrale de Californie.Hyundai Motor y avait été sélectionné comme fournisseur officiel lors de l’appel d'offres pour les camions écologiques dans les ports de Californie en 2021. Depuis, l’entreprise a participé à la création de la chaîne de valeur de la mobilité hydrogène de la région. Elle prévoit de fournir cinq véhicules de ce type dans cet Etat à partir du premier semestre, dans le cadre du programme « Targeted Airshed Grants » de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA).