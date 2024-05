La deuxième vice-ministre des Affaires étrangères rencontre le nouveau président sénégalais

Photo : YONHAP News

La deuxième vice-ministre des Affaires étrangères a visité le Sénégal en tant qu’envoyée spéciale du président de la République. Hier, elle y a rencontré le nouveau chef de l’Etat sénégalais. Kang In-sun a d’abord transmis le message de félicitations de Yoon Suk Yeol pour sa prise de fonction, ainsi qu’une invitation pour le sommet Corée-Afrique prévu en juin dans la capitale sud-coréenne. Avant d’ajouter que ce rassemblement permettra de développer les relations bilatérales et d’améliorer considérablement la coopération effective des deux pays.Bassirou Faye, de son côté, a remercié son interlocutrice pour l’invitation, affirmant qu’il fournira le soutien nécessaire au bon déroulement de l’événement. Les deux parties ont également espéré renforcer leur collaboration, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’industrialisation et du numérique.La veille, Kang s’était entretenue avec la cheffe de la diplomatie sénégalaise, Yassine Fall, et lui avait communiqué la volonté du gouvernement sud-coréen de promouvoir la coopération bilatérale.Pendant son séjour, la diplomate sud-coréenne s’est également rendue à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP), fondé avec le soutien de la KOICA, Agence coréenne de coopération internationale. Elle a profité de sa visite pour encourager les étudiants et le personnel de l’établissement.