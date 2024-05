Météo : une fin de weekend prolongé sous la grisaille

Photo : YONHAP News

En ce premier lundi du mois de mai, férié en Corée du Sud comme la Journée des enfants tombait un dimanche, le ciel est gris et l’air est humide au pays du Matin clair. En effet, le mauvais temps d’hier va se prolonger aujourd’hui, et ce sur tout le territoire. A noter cependant que Météo-Corée a prévu de légères éclaircies en fin de journée dans la moitié sud.Concernant les températures, ce matin, il fait 14°C à Séoul, et de manière générale sur toute la côte ouest. Il fait plus doux sur la moitié est du pays. En effet, Daegu enregistre la maximale avec 24°C. Il fait 23°C à Ulsan, 21°C à Gangeung et 20°C à Busan. L’île méridionale de Jeju, quant à elle, affiche un mercure de 22°C.Cet après-midi, les températures n’évolueront que très peu puisque les prévisions indiquent 15°C dans la capitale, entre 17 et 19°C dans le Jeolla. Il fera toujours 24°C à Daegu, et 22°C à Busan, Jeju ainsi qu’à Gangneung.