Le président du Parlement promet d’étudier l’autorisation de la double nationalité

Photo : KBS News

En visite à Los Angeles, le président du Parlement a promis d'examiner l'éventuelle double nationalité. C’était lors de sa rencontre samedi avec les expatriés dans la ville américaine.James Ahn, le président de l'Association des sud-Coréens résidant à L.A. a demandé à Kim Jin-pyo de régler plusieurs problèmes : l'autorisation donc de la double nationalité acquise dès la naissance, l'envoi des fonctionnaires permanents chargés de votes des sud-Coréens installés à l’étranger, ainsi que l'éligibilité de ces compatriotes aux élections proportionnelles.Le patron du perchoir a admis que le système de double nationalité pourrait contribuer à résoudre la crise démographique que le pays du Matin clair traverse actuellement. Et d'ajouter qu'il y a un certain consensus sur le sujet au sein du gouvernement tout comme chez les députés. Kim a ainsi souligné que des consultations entre les institutions compétentes seraient lancées pour obtenir des résultats tangibles, notamment grâce à l'Agence des ressortissants sud-coréens à l'étranger, créée l'an dernier.En déplacement pour participer à la 10e réunion des patrons du perchoir des pays membres de Mikta, prévue au Mexique, le sud-Coréen doit visiter quatre pays en Amérique dont le Brésil et l'Argentine, pour une durée de quinze jours. Il rentrera ensuite le 18 mai à Séoul.Créé en 2013, Mikta est un partenariat informel entre la Corée du Sud, le Mexique, l'Indonésie, la Turquie, l'Australie et les Philippines.