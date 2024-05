Séoul et Tokyo collaborent pour protéger les cigognes

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon vont coopérer pour protéger les cigognes, monument naturel sud-coréen et espèce menacée d'extinction.L'Administration du patrimoine culturel du pays du Matin clair a annoncé, aujourd'hui, avoir autorisé l'expédition des œufs de cigognes blanches au Japon par l'Institut de recherches sur cette espèce affilié à l'université nationale de l'Education de Corée. Quatre œufs seront ainsi transférés au parc animalier de Tama à Tokyo.Pour l’institut, cet envoi était nécessaire pour protéger ces oiseaux blancs et préserver la diversité génétique de l'écosystème.Cette collaboration entre la Corée du Sud et le Japon remonte à 1999. A l'époque, l'institut avait réussi à faire se reproduire deux cigognes à partir des quatre œufs importés de l'archipel. L’année suivante, l'organisme et le parc zoologique nippon ont conclu un protocole d'entente sur la conservation des cigognes blanches et noires.Selon le projet de collaboration bilatérale, six petites cigognes noires vont entrer sur la péninsule aux alentours de septembre prochain.