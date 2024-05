Kishida : la date du sommet Séoul-Tokyo-Pékin n’est pas encore fixée

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre japonais a déclaré, durant sa visite en Amérique du Sud, que Tokyo souhaitait poursuivre la concertation avec Séoul et Pékin pour tenir un sommet trilatéral. Lors d’une conférence de presse, tenue samedi dernier, à São Paulo, Fumio Kishida a fait part de sa volonté de soutenir la Corée du Sud, le pays hôte de l’événement. Tout en expliquant que le calendrier n’a pas encore fixé.Les médias nippons avaient rapporté, vendredi dernier, que le sommet à trois se tiendrait les 26 et 27 mai dans la capitale sud-coréenne.Un officiel du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait savoir, de son côté, que les trois pays avaient décidé d’organiser le sommet le plus tôt possible et à une date qui leur correspondait le mieux. Si le programme est fixé ainsi, ça serait leur première rencontre en quatre ans et cinq mois.