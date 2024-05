Nombre d'actifs : diminution de près de 10 millions d’individus d'ici 2044

Photo : YONHAP News

La population active sud-coréenne va baisser de 9,4 millions de personnes en vingt ans. A en croire à un rapport paru aujourd’hui par l’Institut de la population de la péninsule coréenne pour l’avenir (KPPIF), ce chiffre devrait passer de 36,57 millions en 2023 à 27,17 millions en 2044. Et, ce, à cause du faible taux de natalité.Selon ce document, l’âge médian des sud-Coréens augmentera à 50,3 ans en 2031, contre 45,5 l’année dernière. Cela signifie que plus de la moitié de la population aura plus de 50 ans. Le nombre d’enfants âgés de sept ans, qui entrent à l’école primaire, chutera de moitié, passant de 430 000 à 220 000 pendant la même période. Les effectifs militaires ne font pas non plus exception. Le nombre d’hommes de vingt ans, qui font l’objet de l’enrôlement dans l’armée, tombera à 190 000 en 2038, contre 260 000 en 2023.En revanche, les séniors vivant seuls se multiplieront de manière considérable. Les foyers composés d’une personne âgée de 65 ans et plus représentaient 9,1 % de l'ensemble des ménages en 2023. Ce chiffre devrait bondir à 20,2 % en 2049. En 2050, le nombre de personnes aux cheveux d’argent atteindra 18,91, soit quatre sud-Coréens sur dix. Par conséquent, le nombre de décès s’élèvera à 746 000, quatre fois plus élevé que celui de naissances.Enfin, la population sud-coréenne passera donc de 51,71 millions en 2023 à 39,69 millions en 2065.