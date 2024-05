Météo : gardez les parapluies ouverts !

Photo : YONHAP News

En ce deuxième mardi du mois de mai, les sud-Coréens reprennent le chemin du travail sous la pluie après le week-end prolongé de la Journée des enfants. En effet, le ciel est gris, des précipitations sont attendues dans tout le pays malgré quelques prévisions d’éclaircies, notamment sur la côte est. La seule région épargnée par ce temps morose est l’île méridionale de Jeju qui voit un grand soleil briller dans le ciel.Concernant les températures, ce matin, il fait entre 12 et 14°C sur tout le territoire avec un pic à 15°C à Jeju. A Séoul, le mercure affiche 13°C tout comme les régions intérieures et jusqu’à Ulsan. Sur la côte sud, il fait 14°C.Dans la deuxième moitié de journée, il fera entre 13°C, la minimale, à Gangneung, et 23°C, la maximale, à Jeju. 18°C est prévu dans la capitale ainsi qu’à Cheongju et Daegu. Il fera 17°C à Suwon et dans le nord du Jeolla et 16°C à Mokpo. 19°C sont prévus à Busan et Ulsan.