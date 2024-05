Séoul et Pékin en dernières discussions pour le voyage chinois de Cho Tae-yul

Photo : YONHAP News

Les discussions sur le voyage en Chine du ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, entrent désormais dans leur dernière ligne droite. C’est ce qu’a annoncé, hier, un haut responsable de l’ambassade de Corée du Sud à Pékin lors d’un échange avec les correspondants de son pays sur place.Le diplomate a d’abord rappelé que lors de l’entretien téléphonique entre les chefs de la diplomatie des deux pays, en février dernier, le Chinois, Wang Yi, avait invité Cho à se rendre dans l’empire du Milieu dans les meilleurs délais et à une date convenable.L’officiel a ensuite promis de préparer la rencontre des deux hommes, de sorte que ceux-ci se concertent étroitement sur les préoccupations communes de leurs pays. Il peut s’agir des relations Séoul-Pékin, des visites croisées de hauts responsables des deux Etats, de la coopération en matière de chaîne de l’approvisionnement ou encore du dossier nord-coréen.L’enjeu du déplacement du ministre sud-coréen serait aussi de coordonner les sujets à aborder lors du prochain sommet des dirigeants de Séoul, Pékin et Tokyo, qui pourrait avoir lieu les 26 et 27 mai dans la capitale sud-coréenne.Si son voyage a lieu comme prévu, Cho sera le premier plus haut diplomate sud-coréen à le faire depuis six ans et demi.