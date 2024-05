Réserves de change : décrue en avril dans le sillage de l'envolée du dollar américain

Photo : YONHAP News

C’est une conséquence de la montée du dollar américain. Les réserves de change de la Corée du Sud ont baissé en avril. A la fin du mois dernier, elles se sont élevées à 413,26 milliards de dollars. C’est ce que montrent les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK). Cela représente un recul de 5,99 milliards de dollars (-0,7 %) sur un mois.Selon les explications de la banque centrale, cette diminution tient notamment aux efforts visant à stabiliser le marché. Plus précisément, elle a utilisé sa ligne de swap de devises avec la Caisse nationale des retraites. Et les dépôts en devises des institutions financières ont baissé. Idem pour la valeur convertie en dollar des actifs libellés en d’autres monnaies que le billet vert.Cependant, la BOK se veut rassurante. Elle a assuré qu’en dépit de cette réduction, le montant actuel est suffisant pour affronter les chocs extérieurs. Et de préciser que ses réserves actuelles représentent 25 % du PIB et qu’elles sont également au-dessus de la moyenne des pays membres de l’OCDE (17,5 % en 2020).De plus, les fondamentaux de l'économie nationale restent stables par rapport à septembre 2022. A l’époque aussi, le won sud-coréen avait fortement chuté face au dollar américain.