Enlèvement de Japonais : Washington soutiendra une concertation entre Pyongyang et Tokyo

Photo : YONHAP News

La représentante spéciale du département d’Etat américain pour les droits de l’Homme en Corée du Nord a déclaré que Washington ferait en sorte de recevoir une réponse de Pyongyang à propos de la question de civils japonais enlevés par ce dernier.Dans une interview publiée, ce matin, par le quotidien Nihon Keizai Shinbun, Julie Turner a souligné que la priorité du gouvernement américain était d’écouter les familles. Rappelons qu’elle s’était entretenue, le 1er mai, avec les proches de victimes qui avaient visité les Etats-Unis. Selon l’émissaire américaine, les familles des Japonais kidnappés par le régime nord-coréen attendent désespérément une réponse rapide, car la plupart d’entre elles étaient d’un âge avancé.Quant à l’éventuel sommet entre le Premier ministre japonais et le dirigeant nord-coréen, Turner a fait savoir qu’aucune concertation n’était en cours entre Séoul, Washington et Tokyo. Pourtant, il reste à savoir si Fumio Kishida et Kim Jong-un pourront se retrouver, car le royaume ermite refuse d'évoquer les victimes japonaises de kidnapping. Ce dernier affirme que cette question a été déjà résolue.En ce qui concerne les relations nord-coréano-américaines, la représentante américaine a réaffirmé que Washington faisait part de sa volonté de poursuivre un dialogue sans condition préalable avec Pyongyang. Avant d’ajouter qu’il continuerait d’intervenir dans la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. D’après elle, les USA exhortent la Chine à exercer son pouvoir pour que la question de l’enlèvement de Japonais par la Corée du Nord soit résolue et que cette dernière renonce au développement d’armes nucléaires.