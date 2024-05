Corée du Nord : décès de l’ancien chef de la propagande

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, l'ancien chef de la propagande est décédé, hier, à l’âge de 94 ans, en raison de son grand âge et d’un dysfonctionnement de plusieurs de ses organes. C’est ce qu’a rapporté, ce matin, la KCNA.L’agence officielle du pays communiste a décrit Kim Ki-nam comme un homme ayant dévoué sa vie au renforcement de la pureté idéologique de la révolution nord-coréenne et aux victoires politiques des exploits du socialisme. Connu pour avoir consolidé le système héréditaire et idolâtré la famille dirigeante, il avait été vice-président et secrétaire du département de l’agitation et de la propagande. Kim Jong-un, s’est rendu, dans la nuit de mardi à mercredi, au salon funéraire pour lui rendre hommage.Le défunt avait visité la Corée du Sud en 2005 à l’occasion du 60e anniversaire de la libération. Durant son séjour, il s’était rendu au cimetière national de Séoul et avait rencontré l’ex-président sud-coréen, Kim Dae-jung, qui était hospitalisé à l’époque à cause d’une pneumonie. Il était revenu après à Séoul en tant que représentant de la délégation nord-coréenne, lorsque ce dernier était décédé en 2009.