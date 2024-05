Exportations automobiles : nouveau record en avril

Photo : YONHAP News

Les exportations automobiles ont bondi de 10,3 % en avril, en rythme annuel. Selon les chiffres publiés, ce matin, par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, leur montant a atteint 6,8 milliards de dollars, battant le précédent record mensuel de 6,53 milliards de dollars, enregistré en novembre dernier.Les ventes de véhicules à l’étranger au cours des quatre premiers mois de l’année ont aussi augmenté de 4,7 % par rapport à la même période de l'an dernier. Elles se sont élevées à 24,3 milliards de dollars.Le ministère a expliqué que ces expéditions continuaient de croître grâce à la hausse des ventes de véhicules écologiques de Hyundai Motor et de Kia, ainsi que de SUV de GM Korea vers les Etats-Unis. En effet, les exportations de voitures vertes ont progressé de 11,6 % à 2,29 milliards de dollars. Et, ce, notamment grâce à l’augmentation de la demande de véhicules hybrides aux USA et en Europe. Ils ont d’ailleurs enregistré des ventes de 1,06 milliard de dollars, soit une croissance de 55 %.En revanche, les ventes de voitures en Corée du Sud ont reculé de 5,5 % pour s’établir à 141 000 unités. Celles de véhicules hybrides ont dépassé la barre des 40 000 avec une croissance de 55 % sur un an.