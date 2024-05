Anniversaire de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie : Kim III envoie ses félicitations à Poutine

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen félicite Moscou pour la célébration du 79e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945.D’après l’information relayée par l’agence officielle du pays communiste, la KCNA, Kim Jong-un a envoyé, aujourd’hui, à Vladimir Poutine, un message en ce sens. Il a alors salué le leadership du chef du Kremlin, qui permet aux Russes de « défendre leurs droits souverains face aux défis et aux menaces des forces ennemies, et de mener un combat de la justice pour garantir la paix et la sécurité régionales ».Le maître de Pyongyang a également manifesté son soutien et sa solidarité fermes à la Russie, en souhaitant voir Poutine, son peuple et ses armées « remporter une nouvelle victoire dans le combat visant à infliger une défaite aux impérialistes et à construire un monde multipolaire impartial et pacifique ».Mardi, Kim III avait fait parvenir au président russe une lettre personnelle le félicitant pour son cinquième mandat. Et ce, par le biais de l’ambassade de Corée du Nord à Moscou.Après le sommet des deux hommes en septembre dernier, leurs pays multiplient les échanges de visites de leurs hauts responsables et élargissent aussi leur coopération dans divers domaines, en particulier en matière militaire et économique.