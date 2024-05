Semi-conducteurs : Séoul devrait occuper une part historique de la production mondiale d’ici 2032

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud devrait représenter, d’ici 2032, environ 20 % des capacités mondiales de production de puces électroniques. C’est une estimation avancée par l'Association américaine de l'industrie des semi-conducteurs (SIA) et le Groupe de consultations de Boston (BCG).Dans un rapport publié hier, ces deux entités ont prévu que dans huit ans, la Corée du Sud devra détenir 19 %, plus exactement, des capacités mondiales, contre 17 % en 2022. Si tel est le cas, ce sera un record historique. Et elle se classera au deuxième rang mondial derrière la Chine (21 %), mais devant Taïwan (17 %) et les Etats-Unis (14 %).A titre de comparaison, en 2022, le pays du Matin clair se trouvait en troisième position ex aequo avec le Japon, derrière l’empire du Milieu (24 %) et Taïwan (18 %).Le rapport explique l’augmentation de la part des fabricants sud-coréens par celle des investissements dans la construction des usines de puces.Toujours selon le même document, le taux de croissance de leur capacité de fabrication devrait atteindre 129 % en 2032 par rapport à 2022. Il s’agit du deuxième plus important chiffre derrière celui pour les Etats-Unis (203 %).