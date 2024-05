Festival culturel de la cour royale : plus de 600 000 visiteurs en 9 jours

Photo : YONHAP News

Plus de 600 000 personnes ont visité les principaux palais de Séoul et le sanctuaire de Jongmyo lors du « Festival culturel de la cour royale », qui s’est tenu du 27 avril au 5 mai dans la capitale. C’est ce qu’ont annoncé, aujourd’hui, le siège des reliques du palais de l'administration du patrimoine culturel et la Fondation coréenne du patrimoine culturel.Parmi ces visiteurs, le nombre d’étrangers était de 155 291, soit 25,8 % du total. C’est un chiffre multiplié par trois par rapport aux 55 424 de 2023.La fondation a analysé ce phénomène comme étant le résultat de «l'augmentation du nombre de billets d'entrée permettant un accès sans restriction aux cinq palais majeurs pendant la période du festival et de l'augmentation considérable des programmes réservés aux étrangers ».Le « Festival culturel de la cour royale », organisé dans les principaux palais et au sanctuaire Jongmyo de la capitale sud-coréenne, a lieu deux fois par an, une fois au printemps et une fois à l'automne. L’édition d’automne 2024, elle, se déroulera à partir du 9 octobre.