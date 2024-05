Conférence de presse de Yoon : un ministère de lutte contre la baisse de la natalité va être créé

Photo : YONHAP News

Comme annoncé, le président de la République a donné une conférence de presse, aujourd’hui, la veille du deuxième anniversaire de son arrivée au pouvoir. Une première en un an et neuf mois.Avant de répondre aux questions des journalistes, Yoon Suk Yeol a tenu des propos liminaires. Il a alors fait état du bilan des deux premières années de son quinquennat et a présenté les grands axes de l’action qu'il entend mettre en œuvre.Selon le chef de l’Etat, si son administration a entrepris des efforts pour protéger plus particulièrement les personnes socialement vulnérables, celles-ci vivent toujours dans une situation difficile. Il a d’emblée déclaré avoir le cœur lourd et navré. Et de promettre d’écouter désormais plus attentivement ses concitoyens et de redoubler d’efforts pour améliorer leur vie quotidienne.Le dirigeant a par ailleurs manifesté sa profonde préoccupation à l’égard de la chute de la natalité. Il a donc fait un certain nombre d’annonces visant à la relancer. Il s’agit entre autres de créer un nouveau ministère chargé de lutter contre ce recul des naissances, et ce sous l’autorité du vice-Premier ministre aux affaires sociales. De même, son gouvernement fera de ce combat une des actions de l’Etat. Les congés parentaux seront aussi élargis. En résumé, l’Etat mobilisera tous les moyens à sa disposition pour freiner la dégringolade alarmante de la natalité.Le locataire du Bureau de Yongsan s’est aussi engagé à revaloriser à hauteur de 400 000 wons par mois ce qu’on peut dire le minimum vieillesse, versé aux 70 % de personnes âgées les plus modestes. Le montant est d’un peu plus de 320 000 wons actuellement.Enfin, Yoon a sollicité la coopération du Parlement pour concrétiser différents projets gouvernementaux visant à rendre meilleur le quotidien des sud-Coréens.