Conférence de presse de Yoon : l’alliance Séoul-Washington est indéfectible

Photo : YONHAP News

Au cours de sa conférence de presse proprement dite, tenue après un discours à la nation, Yoon Suk Yeol s’est déclaré certain que les relations d’alliance Séoul-Washington resteront solides. Et ce, même en cas de réélection de Donald Trump. Car aux Etats-Unis, non seulement le gouvernement, mais aussi le Congrès ou encore des experts y accordent un soutien très ferme.Le président de la République a fait ces remarques, lorsqu’un journaliste étranger l’a interrogé sur la future contribution de Séoul au stationnement de GIs dans le sud de la péninsule. Ce correspondant a alors évoqué les propos récemment tenus par l’ex-président américain. Ce dernier avait en effet martelé que son pays n’avait plus besoin de défendre la Corée du Sud.Questionné par un autre reporter étranger sur la possibilité pour Séoul de fournir à l’Ukraine des armes létales, le chef de l’Etat a rappelé que son pays restait toujours fidèle à son principe de n’en livrer à aucun pays au monde, en respect de sa Constitution. Et d’ajouter que le pays du Matin clair continue à accorder à Kyiv des aides humanitaires et qu’il est aussi disposé à l’aider à se reconstruire.Sur les soupçons selon lesquels Pyongyang enverrait des armes à Moscou, Yoon a réaffirmé que leurs exportations constituent une violation des sanctions onusiennes contre le pays communiste. Et d’ajouter que son administration y réagit de concert avec les Nations unies et la communauté internationale.