Tokyo reconfirme l’élargissement de ses relations avec Séoul de ces deux dernières années

Photo : YONHAP News

Dans son adresse aux sud-Coréens diffusée avant sa conférence de presse, Yoon Suk Yeol est aussi revenu sur les relations avec le Japon. Il a affirmé que le Premier ministre, Fumio Kishida, et lui sont tous deux prêts à les développer davantage et ont confiance l’un en l’autre, et ce bien que des contentieux mémoriels y soient un obstacle.Un avis partagé par le gouvernement de Tokyo. Lors d’un échange avec la presse locale, aujourd’hui, son porte-parole, Yoshimasa Hayashi, a indiqué que depuis la prise de fonction du président Yoon, le dialogue et la coopération entre les deux voisins avaient été élargis dans divers domaines, quantitativement comme qualificativement, qu’ils soient politique, économique, sécuritaire ou encore culturel.Hayashi, qui est aussi le secrétaire général du gouvernement de Kishida, a redit que le pays du Matin clair et celui du Soleil levant étaient des partenaires importants qui doivent travailler main dans la main face à de multiples défis mondiaux. Et d’ajouter que leur collaboration avec Washington progresse et que cette avancée est significative pour Séoul comme Tokyo.