Conférence de presse de Yoon : réactions contrastées du monde politique

Photo : YONHAP News

La classe politique n’a pas tardé à réagir après la conférence de presse de Yoon Suk Yeol.Sans surprise, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a pris position pour le chef de l’Etat. Dans un commentaire publié par son porte-parole en chef, le mouvement présidentiel a annoncé que Yoon avait détaillé les politiques menées depuis son investiture et s’était aussi déclaré navré des difficultés rencontrées par ses concitoyens dans leur vie quotidienne.Selon Jung Hee-yong, le leader s’est clairement exprimé pour des enquêtes transparentes et impartiales sur les affaires dans lesquelles lui et son épouse sont soupçonnées d’être impliqués. Les oppositions revendiquent, quant à elles, la nomination de procureurs indépendants devant élucider ces accusations controversées.Toujours selon la voix du PPP, le président Yoon a également reconfirmé que le cap essentiel pour la suite de son mandat était d’améliorer le quotidien des sud-Coréens. Les deux camps rivaux devront dorénavant rompre avec leur passe d’armes, pour mieux coopérer et communiquer ainsi que pour aller ensemble vers l’avenir.De son côté, le Minjoo a montré « une déception totale » pour ceux qui attendaient de Yoon un changement des modalités de sa gouvernance. Lors d’un briefing, le porte-parole de la principale force de l’opposition a déploré que le président de la République ait très largement vanté le bilan des deux premières années de son quinquennat.D’après Han Min-soo, l’occupant du Bureau de Yongsan a clairement annoncé son intention de refuser les lois visant à nommer des procureurs spéciaux, qui doivent rouvrir les investigations sur des dossiers brûlants. Il s’agit notamment des allégations pesant contre sa femme ainsi que sur les soupçons d’intervention du pouvoir dans la liste des responsables du décès d’un soldat de la Marine du corps. Celui-ci est décédé en juillet dernier lors des opérations de recherche des victimes d’une crue éclair dans le sud-est du territoire.