Météo : un week-end mitigé en prévision

Photo : YONHAP News

En ce deuxième week-end du mois de mai, il faudra apporter de la crème solaire lors de vos balades, mais également un parapluie. En effet, même s’il fait très beau dans tout le pays ce vendredi, averses et éclaircies se succèderont tout au long du week-end.Ce matin, il fait entre 9°C, à Jeonju, et 16°C, à Gangneung. La ville de Busan ainsi que l’île méridionale de Jeju affichent des températures de 15°C. Il fait 13°C à Séoul et 11°C à Suwon, Daejeon, et Gwangju. Cet après-midi, la maximale sera pour Daegu avec 28°C. Il fera 24°C dans la capitale et 25°C dans la diagonale de Gwangju à Chuncheon, et entre 21 et 23°C sur la côte sud.Samedi, Météo-Corée a prévu une matinée ensoleillée et plus douce que la veille avec des températures allant de 11°C à Chuncheon à 17°C à Jeju. 14°C sont prévus à Séoul et 16°C à Busan et Gangneung. Dans la deuxième moitié de journée, la pluie fera son grand retour, et le mercure sera compris entre 21 et 23°C, comme la veille, sur la côte sud. Dans le reste du territoire, il fera 24°C à Daegu, 26°C entre Gwangju et Cheongju et 23°C dans la capitale.Enfin, dimanche, les précipitations mélangées à des éclaircies sont à prévoir dans la matinée, avec des températures similaires à samedi. L’après-midi, le soleil sera dominant sur tout le territoire, et, là aussi, le mercure sera comparable à celui de la veille.