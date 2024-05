L’Atelier de partenariat entre entreprises de sécurité de l'information sud-coréennes et américaines s'est tenu aux USA

Photo : KBS News

Le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC a annoncé, aujourd'hui, qu'il avait organisé aux Etats-Unis « L’Atelier de partenariat entre entreprises de sécurité de l'information sud-coréennes et américaines ». Ce dernier a été tenu pendant la Conférence RSA. Il s’agit du plus grand salon de sécurité dans du pays.Le ministère avait préparé cet atelier suite à la mise en place du cadre sud-coréano-américain de coopération en matière de cybersécurité. Ce dernier avait annoncé lors du sommet des dirigeants des deux pays l'année dernière. Et ce, en collaboration avec le département du Commerce américain et l'ambassade américaine en Corée du Sud.Cet événement marque la première rencontre industrielle entre les deux nations, organisée sur place par le ministère sud-coréen. Objectif : soutenir l'entrée des sociétés du pays du Matin clair dans le marché américain de la cybersécurité. Il a réuni plus de 40 firmes de ce secteur, ainsi que des organismes gouvernementaux des deux pays tels que le département du Commerce américain et l'Institut National des Standards et de la Technologie (NIST).