L’entraînement militaire interarmées se tient dans la région insulaire nord-ouest

Photo : YONHAP News

Le Commandement de défense des îles du nord-ouest a mené un exercice de défense interarmées entre le 8 et le 10 mai. Cet entraînement annuel vise à améliorer les capacités de l’intervention précoce et de la réponse militaire de l’Armée de terre, celle de l’air et de la Marine, ainsi qu’à mieux garantir la survie des résidents insulaires.Pour cet événement, ont été mobilisés les militaires du corps des marines, ainsi que l’unité des forces spéciales et des hélicoptères de manœuvre de l’Armée de terre. La Marine et l’Armée de l’air ont également dépêché leurs navires de guerre et leurs avions de chasse.L’opération a consisté à envoyer des forces dans des situations imprévues simulées, à contrer les débarquements des ennemis, et à traiter un nombre massif de blessés, entre autres.Il est à noter que cette année, l’équipe chirurgicale avancée de l’hôpital militaire de Daejeon a été déployée. Composée de cinq médecins et infirmiers, elle est capable d’installer un bloc opératoire en une heure et demie. Le chef de l’hôpital, Lee Kug-jong, qui a créé cette équipe à titre expérimental, a orchestré lui-même toute la manœuvre.