Photo : YONHAP News

En ce troisième lundi du mois de mai, pas un nuage à l’horizon au pays du Matin clair. Les températures printanières sont elles aussi au rendez-vous.Sur le chemin du travail, il fait entre 9°C, la minimale, à Andong et Jeonju, et 14°C, la maximale, à Gangneung, sur la côte sud et sur l’île méridionale de Jeju. Le thermomètre affiche 12°C à Séoul et Cheongju, et 10°C à Suwon ainsi qu'à Daejeon.Dans la seconde moitié de journée, la maximale sera pour Daegu avec 26°C. Il fera 24°C dans la capitale et à Gangneung, et 25°C dans les régions intérieures. Les prévisions de Météo-Corée annoncent un mercure légèrement plus frais dans le sud, entre 22 et 23°C.