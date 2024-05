Pyongyang condamne l'application des sanctions onusiennes à son encontre

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord condamne les pays membres de l'Onu qui renforcent leur surveillance à son encontre. Et ce, dans le cadre de l'application des sanctions la visant adoptées par le Conseil de sécurité. Elle leur a aussi demandé de cesser immédiatement ces « provocations qui accroissent les tensions et l'instabilité de la région ».En effet, c’est le directeur chargé des affaires étrangères de la diplomatie nord-coréenne qui a fait part, aujourd'hui, dans un communiqué publié par la KCNA, de ses préoccupations. Il a qualifié ces mesures de « comportements irresponsables de pays voulant s’inscrire dans la lignée anti-Pyongyang américaine ».Toujours par le biais de l'agence de presse officielle du pays communiste, le diplomate a ainsi fait référence à certains pays, dont le Royaume-Uni, le Canada et la France, qui aggraveraient les tensions régionales en déployant des bâtiments et des avions militaires autour de la péninsule et dans l'Asie-Pacifique.En effet, les marines sud-coréenne et britannique ont bel et bien mené une patrouille conjointe dans la zone maritime entourant la péninsule. C’était dans le cadre de l'application des sanctions onusiennes contre le régime communiste. Il s'agit d'ailleurs d'une opération militaire convenue entre le président sud-coréen et le Premier ministre britannique lors du sommet bilatéral à Londres, en novembre dernier.Dans le communiqué, l’homme politique a critiqué ces actes militaires, qui, « censés respecter les résolutions onusiennes, violent en réalité la Charte de l'institution internationale qui stipule l'égalité de souverainetés et la non-ingérence ».Pour terminer, le représentant a enfin averti que son pays n'aurait d'autre choix que de « réajuster sa position politique pour faire face à ces interventions des forces étrangères ». Avant de préciser que son objectif était de sauvegarder sa souveraineté et la sécurité nationale.