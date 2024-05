Première rencontre entre Yoon et la nouvelle direction du PPP

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen rencontre, aujourd'hui, le président du comité d'urgence, et la nouvelle direction du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle. Une coutume à chaque changement de direction du parti.Le Bureau présidentiel de Yongsan, a annoncé qu’un dîner serait organisé à cet effet. Le secrétaire général présidentiel ainsi que d'autres secrétaires principaux y seront également présents.Les discussions entre Yoon Suk Yeol et Hwang Woo-yeo vont notamment porter sur la loi pour une enquête spéciale de procureurs indépendants concernant d’éventuels abus de pouvoir dans les investigations sur la mort du caporal Chae. Petit rappel : ce projet a été adopté par l'Assemblée nationale, dont la majorité absolue est tenue par l'opposition. Mais il est très probable que le chef de l'Etat rejette cette proposition.En parallèle, aujourd’hui aussi, les patrons du groupe parlementaire du PPP et du Minjoo, la première formation de l'opposition, vont se réunir pour la première fois depuis leur investiture. Choo Kyung-ho et Park Chan-dae échangeront ainsi sur la constitution des commissions parlementaires de la 22e Assemblée nationale.Un bras de fer aura lieu entre les deux partis, notamment pour remporter la présidence de la commission de gestion et celle de la commission sur la législation et les affaires judiciaires. Le Minjoo, devenue majorité encore plus écrasante de la nouvelle Assemblée, réclament les postes de président de ces deux entités. Le PPP, lui, s'y oppose catégoriquement.Les deux formations s'affrontent également à propos de l’une des initiatives du parti de centre-gauche : celui-ci voudrait accorder 250 000 wons, soit environ 170 euros, à chaque citoyen, pour relancer l'économie en berne du pays.