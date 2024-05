Rencontre des chefs de la diplomatie Corée du Sud-Chine à Pékin

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s'envole, aujourd'hui, pour Pékin afin de rencontrer son homologue chinois.Cho Tae-yul et Wang Yi discuteront des relations bilatérales, de la situation politique de la péninsule et de sujets internationaux d'intérêts communs. Ils parleront également de l’organisation d’un sommet trilatéral avec le Japon, à la fin du mois de mai, à Séoul.C’est la première visite officielle du chef de la diplomatie sud-coréenne en Chine depuis plus de six ans. Une entrevue informelle avait bien eu lieu, entre Park Jin, le ministre de l’époque, et Wang Yi, Qingdao dans la province du Shandong en Chine. Mais elle remonte à août 2022.Le ministre s’entretiendra avec les représentants d’entreprises sud-coréennes installées en Chine, afin d'identifier leurs difficultés et de trouver des mesures de soutien.Cho aura une autre réunion, cette fois avec les consuls généraux du pays dépêchés dans l'empire du Milieu, pour partager le contenu de ses discussions avec Wang Yi. Il leur demandera d'établir des mesures stratégiques visant à développer au niveau régional l'échange politique, économique, culturel et de personne, dans le but de stimuler les relations dans leur globalité.Les rencontres bilatérales de haut niveau se poursuivent depuis un certain temps maintenant. Le mois dernier, Hao Peng, le secrétaire du Parti communiste pour la province de Liaoning, dans le nord-est du continent chinois, était à Séoul. Li Qiang, le Premier ministre chinois est également attendu à la fin du mois dans la capitale sud-coréenne.