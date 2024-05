Le terme « patrimoine culturel » devient « patrimoine national »

Photo : YONHAP News

A partir de vendredi, les termes officiels et le système de classification des patrimoines culturels seront modifiés conformément à la loi fondamentale sur le patrimoine national. C’est ce qu’a annoncé, l'Administration du patrimoine culturel.L’institution va également changer son nom en « Administration du patrimoine national » marquant ainsi un nouveau départ. Ce changement de terminologie et de système de classification intervient 62 ans après la promulgation de la loi sur la protection du patrimoine culturel en 1962.L'Administration explique que le nouveau terme englobe mieux le passé, le présent et l'avenir, et est une norme internationale. Sans oublier que la plupart des pays utilisent le terme « patrimoine national » plutôt que « culturel » en vertu de la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel et naturel, adoptée en 1972.Actuellement, seuls la Corée du Sud et le Japon utilisent officiellement le terme « patrimoine culturel ». Par ailleurs, pour célébrer la création de « l'Administration du patrimoine national », certains sites du patrimoine national seront ouverts gratuitement pendant cinq jours à partir du 15 mai.