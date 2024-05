La Corée du Nord semble fournir ses armes vieillissantes à la Russie

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord fournit à la Russie ses armes vieillissantes ayant été fabriquées dans les années 1970 et, en parallèle, en développe de nouvelle à partir de pièces détachées importées illégalement de l'étranger. C'est ce qu'a révélé le Service national du renseignement sud-coréen (NIS). Ce dernier, en effet, est actuellement en pleine analyse d’informations liées à l'usage de lance-roquettes multiples nord-coréens de 122 mm fabriqués en 1970 dans le conflit russo-ukrainien.En effet, une photo prise par un journaliste ukrainien a révélé un obus sur lequel des symboles coréens étaient écrits ainsi que le nombre « 77 », qui devrait indiquer l'année de la fabrication de l’arme. Selon bon nombre d’experts, il s'agirait d'un obus de lance-roquettes multiples nord-coréen de 122 mm. L'armée du sud avait estimé, elle aussi, l'an dernier, que l'Etat ermite avait envoyé à Moscou une grande quantité d'obus de 122 mm et de 152 mm.Aussi, Kim Jong-un a visité en août dernier une usine de fabrication de lance-roquettes multiples, pour demander « l'accélération de la production d'obus et porter au plus haut niveau la capacité de combat de son artillerie ». Il a également supervisé en novembre 2023 au tir d'essai de lance-roquettes multiples de 240 mm, capables de tirer des missiles guidés.Ce n'est pas tout. D'après la CAR, une organisation d'enquête basée au Royaume-Uni sur la fourniture d'armes dans les zones touchées par un conflit, les débris de missiles balistiques nord-coréens tirés par l'armée russe et retrouvés en Ukraine contiennent des centaines de pièces détachées américaines et européennes. D'où le possible approvisionnement, illégal, par Pyongyang, des composantes dont des semi-conducteurs d’entreprises étrangères, destinées au développement de son armement.