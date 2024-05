Exportations : hausse annuelle de 16,5 % entre le 1er et le 10 mai

Photo : YONHAP News

Les exportations ont augmenté de 16,5 % au cours des dix premiers jours de mai, sur un an. Selon les analyses publiées, ce matin, par l'Institut national des statistiques (Kostat), elles se sont chiffrées à 16,81 milliards de dollars.La Corée du Sud poursuit, depuis octobre dernier, une hausse de ses expéditions sur une base annuelle. Ses exportations journalières, calculées en prenant en compte le nombre de jours ouvrés, ont bondi, elles aussi, de 16,5 %. Cela peut s’expliquer notamment par une hausse des ventes de semi-conducteurs et de navires à l’étranger.Quant aux puces électroniques, leurs expéditions sont montées en flèche de 52 %. Elles ont affiché une augmentation à deux chiffres jusqu’au mois dernier. Et, ce, pour le sixième mois consécutif. Le premier poste d’exportation du pays du Matin clair représentait 17,9 % de l’ensemble de ses expéditions, soit une hausse de 4,2 points par rapport à la même période de l’an dernier. Le montant des exportations de navires a augmenté de 193,6 %.Par pays, les expéditions vers la Chine ont grimpé de 9,7 %, dépassant de nouveau celles vers les Etats-Unis. Plus concrètement, l’empire du Milieu représentait 20,9 % des exportations sud-coréennes, les USA 17 % et les pays de l’Union européenne 10,4 %.Sur les dix premiers jours du mois, les importations sud-coréennes ont diminué de 6,7 % pour s’établir à 17,37 milliards de dollars. Par conséquent, la Corée du Sud a affiché un déficit commercial de 554 millions de dollars.