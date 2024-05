Coûts de la défense : la deuxième série de négociations aura lieu la semaine prochaine à Séoul

Photo : YONHAP News

La deuxième série de négociations sur l’accord des mesures spéciales (SMA), concernant la part de la Corée du Sud dans la participation aux coûts du stationnement des troupes américaines dans le pays, se tiendra, la semaine prochaine, à Séoul.Une source diplomatique a fait savoir que Linda Specht, conseillère principale au département d'Etat américain, arriverait en début de semaine prochaine en Corée du Sud. Séoul et Washington arrangent, selon elle, encore le programme. Les deux parties devraient mener une délibération sur les coûts liés aux 28 500 soldats présents au pays du Matin clair et la durée de validité de l’accord.Au début du mois de mars, les deux nations avaient lancé chacune un groupe de négociation. La première série de pourparlers s’était déroulée à Honolulu, du 23 au 25 avril. Séoul et Washington avaient toutefois montré des avis légèrement différents. Le premier soulignait un « niveau raisonnable », tandis que le deuxième une « promesse commune pour le maintien de la posture de défense ».En 2021, la Corée du Sud et les USA avaient convenu d’augmenter la part que celle-ci accorderait à 1 183,3 milliards de wons, soit 802,45 millions d’euros.