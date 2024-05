Kim Jong-un conduit un véhicule de lance-roquettes multiple de 240mm

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a testé, les 11 et 12 mai, un camion lance-roquettes multiple durant sa visite dans les principales usines de l’industrie de la défense, rattachées à la deuxième commission économique. C’est ce qu’a rapporté, ce matin, la KCNA.La Corée du Nord avait annoncé, en février dernier, avoir mis au point un nouveau système de lance-roquettes multiples guidés de 240 mm. Ce dernier est capable, selon elle, d'atteindre la région métropolitaine sud-coréenne.A en croire à l’agence de presse officielle du pays communiste, l’homme fort de Pyongyang a examiné la performance des usines et leur plan de production pour cette année. Il les a appréciés, en disant qu’ils ont réalisé l’automatisation du véhicule lance-roquettes multiple à un niveau très élevé. Avant de leur ordonner de continuer de développer et innover les technologies scientifiques pour accélérer le renforcement de la force de combat d’artillerie de ses armées. Il a aussi souligné la nécessité de renouveler les objectifs de modernisation des processus de production. D’ailleurs, le dirigeant suprême s’est rendu à une usine de production de fusils de précision.