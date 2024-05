Une association de transfuges nord-coréens envoie des tracts au Nord

Photo : YONHAP News

L’association de transfuges, les Combattants pour une Corée du Nord libre (FFNK), a envoyé, vendredi dernier, vingt ballons géants vers le Nord, qui transportaient 300 000 tracts de propagande et 2 000 clés USB contenant des vidéos de K-pop et de trot.Le président du groupe, Park Sang-hak, a déclaré que le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, avait montré son obsession d’empêcher la réunification de la péninsule et de s’asseoir sur le trône pour toujours. Il a expliqué avoir envoyé les tracts pour ses compatriotes réduits à des esclaves modernes.Le porte-parole du ministère sud-coréen de la Réunification a indiqué, lors d’un briefing régulier, tenu ce matin, que Séoul jugeait l’envoi de tracts vers le nord du 38e parallèle selon la position du Conseil constitutionnel. Cela veut dire qu’il le considère comme relevant d’une question de liberté d’expression. Quant à la sécurité des habitants dans les régions frontalières, Gu Byeong-sam a fait savoir qu’en cas de besoin, des mesures appropriées seraient mises en place.Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait aboli, en septembre dernier, la loi interdisant l’envoi de tracts vers le Nord. Le ministère ne demande plus, de son côté, de s’abstenir de les envoyer.