Journée des enseignants : seules 2 personnes sur 10 souhaitent exercer ce métier dans une nouvelle vie

Photo : Getty Images Bank

Le 15 mai, c’est la Fête des enseignants en Corée du Sud. A l’approche de cette journée où on rend hommage aux maîtres, instituteurs et professeurs, la Fédération des associations d’enseignants de Corée, ou la KFTA, a mené un sondage auprès de 11 320 de ses membres à travers tout le territoire.A la question, souhaiteriez-vous exercer le même métier si vous pouviez renaître ? Seules 19,7 % des personnes interrogées ont dit « oui ». Jamais aussi peu de sondés avaient répondu ainsi, depuis que cette étude a commencé à être menée en 2012. Notons aussi que c’est la première fois que la part des réponses positives est inférieure à 20 %.Alors, les enseignants sont-ils peu satisfaits de leur vie ? En effet, seuls 21,4 % d’entre eux ont dit l’être. Pourquoi ? Arrive en tête des réponses : l’éducation des élèves en difficulté. Avec 31,7 %. Elle est suivie des relations avec les parents (24 %) et des tâches administratives (22,4 %).