A Pékin, Cho Tae-yul et Wang Yi plaident pour poursuivre leur coopération

Photo : YONHAP News

En voyage à Pékin, le ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, s’est entretenu, hier, avec son homologue chinois, Wang Yi. L’occasion pour eux d’échanger sur la coopération entre leurs pays, le dossier nord-coréen ou encore les actualités régionales et internationales.Leur rencontre a eu lieu, alors que les relations Séoul-Pékin restent plus ou moins tendues. Les deux hommes ont donc tenté de briser la glace. Effectivement, Cho a souligné l’importance de conjuguer leurs efforts pour développer leurs liens, et de continuer à travailler main dans la main afin que leurs divergences d’opinions ne dégénèrent pas en conflits.Le ministre sud-coréen a également plaidé pour multiplier les échanges et la communication « stratégiques » à différents niveaux. Il a donc invité son homologue à effectuer une nouvelle visite dans son pays.L’« infatigable soldat de la diplomatie chinoise », ainsi décrit par les médias occidentaux, a répondu qu’il s’y rendrait « à un moment mutuellement convenable ».Concernant la Corée du Nord, le plus haut diplomate sud-coréen a exprimé sa préoccupation à l’égard de ses provocations récurrentes. Avant d’inciter l’empire du Milieu à jouer un rôle constructif pour instaurer la paix et la stabilité dans la péninsule et pour dissuader son allié d’abandonner son programme nucléaire. La question des transfuges nord-coréens en Chine s’est aussi invitée dans leurs discussions. Cho a exhorté Pékin à faire en sorte qu’ils puissent aller s’établir là où ils le souhaitent.En retour, Wang a réaffirmé que la politique nord-coréenne de son pays n’avait pas changé. Et a promis de jouer le rôle sollicité par Séoul pour trouver une solution à la question de la péninsule.Les deux parties ont par ailleurs convenu de collaborer pour élargir leur coopération économique, ainsi que pour organiser avec succès leur prochain sommet avec le Japon, qui aurait lieu à Séoul fin mai.